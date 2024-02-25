شكرا لمتابعة خبر عن طفل يلقي قصيده في حب سمو ولي العهد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر الطفل مشعل المشهور برجاحة العقل وذكائه في مقطع فيديو وهو يعبر عن حبه الشديد لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء .

وجاء الطفل في مقطع فيديو برفقة الصحفي طلال الأزهري وهو يلقي قصيدة في حب سمو ولي العهد قائلاً:” أحب محمد بن سلمان، جعلني ما أخلى منه حب العب بقلبي، وأنا ما أدري وين زعل أنا ودي أزعلنا.”

وكان الطفل مشعل ظهر في وقتٍ سابق وخطف الأنظار بلباقته وذكائه وهو يتحدث مع وزير الإسكان ويعبر له عن حبه الشديد من خلال قصيده ألقاها في مدحه .

والجدير بالذكر أن مشعل يظهر دائمًا مرتدي الزي والعقال مثل الرجال ويتحدث بلباقة عقل تسبق سنة، حيث تحاكي به رواد مواقع التواصل في الأيام السابقة وأعربوا عن حبهم الشديد له ولحديثه .