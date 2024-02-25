شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل": إصدار 117 ألف وثيقة صلح وعقد 735 ألف جلسة عبر "تراضي" والان نبدء بالتفاصيل

أكثر من 1.6 مليون جلسة صلح

المستفيدون من "تراضي"

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل عن عقد أكثر من 735 ألف جلسة مصالحة عبر منصة تراضي الإلكترونية، خلال عام 2023م.وأوضحت الوزارة، أن عدد وثائق الصلح الصادرة خلال 2023 بلغت أكثر من 117 ألف وثيقة صلح، وتعد بمثابة سندات تنفيذية.وأفادت بأنه منذ تدشين منصة تراضي، عقد أكثر من 1.6 مليون جلسة صلح؛ حيث استفاد منها أكثر من 3 ملايين مستفيد، وأصدرت خلالها 290 ألف وثيقة صلح.وأشارت إلى أن "تراضي" تتيح حل النزاعات عن بعد دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة؛ بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.ويقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa، حيث يهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ، في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.كما شهدت رحلة المستفيد من "تراضي" تطوراً ملموساً يواكب المرحلة والتحول الرقمي وذلك بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري.