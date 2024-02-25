شكرا لقرائتكم خبر عن عودة "صفر مئوية".. خبراء يتوقعون موجة باردة على المملكة والان نبدء بالتفاصيل



ثلاثة أيام باردة

الأرصاد: تقلبات جوية مرتقبة

الدمام - شريف احمد - توقع خبيرا أرصاد انخفاض درجات الحرارة في المملكة الأيام المقبلة، مؤكديّن أن خرائط الأرصاد تؤكد قدوم موجة باردة لأجواء السعودية وقال خبير الطقس والمناخ، وعضو جمعية الطقس والمناخ السعودية، زياد الجهني، إن النموذج الأوروبي يتوقع تدفق كتلة باردة بنهاية الأسبوع، تؤثر على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد أن نرى الصفر المئوي بخاصة شمال المملكة وحائل.فيما توقع الخبير المناخي، عبدالعزيز الحصيني، حدوث انخفاض تدريجي في الحرارة من اليوم الأحد، وعودة الأجواء الباردة ليلًا وفجرًا مع اعتدال في النهار على معظم المناطق - مع رياح نشطة مثيرة للغبار.ورجح أن تستمر الموجة الباردة لمدة ثلاثة أيام.ولفت "الحصيني" إلى أن درجات الحرارة الصغرى بين الصفر أو قريب من الصفر المئوي على الشمالية مع فرصة تشكل الصقيع عليها.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن عظم المناطق ستشهد تقلبات جوية ابتداءً من مساء الثلاثاء القادم.

وذكر أن تلك الحالة تشمل نشاطًا للرياح المثيرة للغبار، و⁠انخفاض ملموس في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، و⁠هطول أمطار رعدية على مناطق شمال وشرق المملكة.



طقس السعودية اليوم



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

