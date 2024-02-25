شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ضبط مخالفين يمارسون الغش في زيوت السيارات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

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ضبطناهم يمارسون الغش التجاري في زيوت سيارات "مجهولة المصدر" في الرياض.. بإعادة تعبئتها في عبوات لعلامات تجارية معروفة.

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تم ضبط الكميات المغشوشة ومنع وصولها للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين. pic.twitter.com/nmw2IJlfso — وزارة التجارة (@MCgovSA) February 25, 2024

4 آلاف زيارة تفتيشية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة عن ضبط مخالفين يمارسون الغش التجاري في زيوت سيارات "مجهولة المصدر" بالرياض.وأشارت إلى أن المخالفين كانوا يمارسون الغش عبر تعبئتها في عبوات لعلامات تجارية معروفةوأكدت الوزارة ضبط الكميات المغشوشة ومنع وصولها للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين.كانت نفذت وزارة التجارة 4,953 زيارة تفتيشية خلال الثلاثين يوماً الماضية على المحال التجارية وأسواق الجملة والمستودعات، وأسواق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة.يأتي ذلك ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان المبارك وموسم العمرة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.