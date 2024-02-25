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بالفيديو.. ضبط مخالفين يمارسون الغش في زيوت السيارات بالرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة عن ضبط مخالفين يمارسون الغش التجاري في زيوت سيارات "مجهولة المصدر" بالرياض.
وأشارت إلى أن المخالفين كانوا يمارسون الغش عبر تعبئتها في عبوات لعلامات تجارية معروفة.

ضبطناهم يمارسون الغش التجاري في زيوت سيارات "مجهولة المصدر" في الرياض.. بإعادة تعبئتها في عبوات لعلامات تجارية معروفة.

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تم ضبط الكميات المغشوشة ومنع وصولها للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين. pic.twitter.com/nmw2IJlfso— وزارة التجارة (@MCgovSA)

وأكدت الوزارة ضبط الكميات المغشوشة ومنع وصولها للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

4 آلاف زيارة تفتيشية

كانت نفذت وزارة التجارة 4,953 زيارة تفتيشية خلال الثلاثين يوماً الماضية على المحال التجارية وأسواق الجملة والمستودعات، وأسواق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة.
يأتي ذلك ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان المبارك وموسم العمرة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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