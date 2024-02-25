استئناف مفاوضات اتفاق التهدئة بين إسرائيل و"حماس" في قطر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 فبراير 2024, 12:11 مساءً

أفادت مصادر أمنية مصرية، اليوم (الأحد) بأن المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق للتهدئة في قطاع غزة ستستأنف من خلال اجتماعات على مستوى المختصين في العاصمة القطرية الدوحة، تعقبها اجتماعات في القاهرة. وأضافت المصادر أن مفاوضات الدوحة والقاهرة هدفها التوصل لاتفاق بشأن إقرار الهدنة بقطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت اليوم أن مجلس الحرب وافق على السماح لوفد إسرائيلي بالتوجه إلى قطر لمواصلة محادثات صفقة تبادل المحتجزين مع حركة "حماس".

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