شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين مصلٍ.. تفاصيل خدمات الزائرين بالمسجد النبوي خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الخدمات المقدمة للمصلين والزائرين في المسجد النبوي

الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي.#المسجد_النبوي pic.twitter.com/a30qPUk3wI— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين- المسجد النبوي (@wmngovsa) الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي. #المسجد_النبوي pic.twitter.com/a30qPUk3wI — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين- المسجد النبوي (@wmngovsa) February 25, 2024

5456 مستفيداً بالمعارض والمتاحف

الدمام - شريف احمد - استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي 6 ملايين و247 زائراً، للصلاة في المسجد النبوي، والروضة الشريفة، وسط جهود تنظيمية وإرشادية تبذلها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمتهم ورعايتهم.وأكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تهيئة كافة الخدمات للمصلين والزائرين من خلال جميع إداراتها لتوفير سبل الراحة لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر.كما نظمت وسهلت دخول أكثر من 647790 زائراً للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى 298397 مصلياً بالروضة الشريفة.وأشارت أن 16506 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي.كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 147735 زائراً من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 12205 أشخاص من خدمة المكتبات.في حين استقبلت المعارض والمتاحف 5456 مستفيداً، كما قُدم 146429 إهداءً منوعاً للزائرين والزائرات، إضافة إلى 11490 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 103042 مستفيداً، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد 30140 زائراً.كما قدمت أكثر من 160 ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 142007وجبات إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.