شكرا لمتابعة خبر عن قعيد المجد يحصد المركز الخامس في مهرجان جادة الإبل بحائل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك مشهور مواقع التواصل الاجتماعي قعيد المجد في مهرجان جادة الإبل، والذي أقيم في مدينة حائل.

وحصد المجد المركز الخامس في شوط دق حمر، وسط سعادة بالغة منه بالمركز الذي وصل له، وتصفيق حار من الموجودين.

وقدم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مباركاتهم لقعيد المجد بعد ذلك المركز، متمنين له دوام التوفيق، ومؤكدين أحقيته.

ونظمت إدارة نادي الإبل المهرجان في حائل، والذي شهد إقبالًا كبيرًا من ملاك الإبل، الذين قدموا من أجل المشاركة والفوز، فيما يصاحب المهرجان عدد من الأنشطة الأخرى، التي تهدف إلى ترسيخ هذا الموروث العريق، وجذب عشاقه.