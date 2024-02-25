انت الان تتابع "المسابقات" تعلن عن مواعيد إقامة المباريات للجولات من 25 حتى 30 من دوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 فبراير 2024, 2:25 مساءً

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، عن مواعيد إقامة المباريات للجولات من 25 حتى 30 من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024. وستنطلق الجولة الـ 25 من الدوري يوم الجمعة 29 من مارس المقبل، بخمس مواجهات، تنطلق في وقت متزامن عند العاشرة مساء. وستختتم منافسات الجولة الـ 30، يوم السبت 4 مايو 2024، بثلاث مواجهات. علماً بأنه سيتم الإعلان عن مواعيد الجولات من الجولة 31 حتى 34 لاحقاً بعد تحديد موعد نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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