انت الان تتابع بعد الفوز على الاتحاد.. سيدات الأهلي في صدارة دوري الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 فبراير 2024, 4:04 مساءً

‬تصدر الأهلي الجولة الثانية من منافسات دوري السيدات للكرة الطائرة (المرحلة الثانية) التي يستضيفها نادي النصر بالعاصمة الرياض، وذلك بعد فوزه على الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط . كما فاز النصر على الزلفي بثلاثة أشواط دون مقابل، وفي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس تغلب القادسية على فيد بثلاثة أشواط دون مقابل. وسيكون غدًا الاثنين راحة لجميع الفرق على أن تختتم البطولة الثلاثاء المقبل، بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي القادسية وفيد 1 ظهراً، ويلعب الأهلي والزلفي 2 ظهراً، وتختتم المباريات بمواجهة النصر والاتحاد 4 عصراً.

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