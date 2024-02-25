بالموافقة السامية... "الأعمى" رئيساً لجامعة المؤسس

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محمد بن مسعود - الدمام - صدرت الموافقة الكريمة من المقام السامي على تكليف الدكتور طريف بن يوسف الأعمى رئيساً لجامعة الملك عبد العزيز.

وبهذه المناسبة، رفع وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان بالغ الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما تحظى به منظومة التعليم الجامعي من دعم واهتمام مهنئاً الدكتور الأعمى بالثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والنجاح في فترة تكليفه القادمة.

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