شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة لدى أيرلندا والملحقية الثقافية تحتفيان بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا، نايل بن أحمد الجبير، أقامت سفارة المملكة العربية السعودية والملحقية الثقافية لدى أيرلندا، أمس، احتفالاً بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، بحضور عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة والأكاديميين، وأعضاء البعثة الدبلوماسية، والطلبة السعوديين الدارسين في أيرلندا ومرافقيهم.
ورفع السفير التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي كافة، بمناسبة ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية، وقال:" إننا نستذكر اليوم معًا بكل فخر بطولات ملحمة التأسيس، على يد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، اعتزازا بالجذور الراسخة لدولتنا الأبية، وعرفانا بتضحيات أئمة وملوك وطدوا بنيان دولة التوحيد".
فيما استعرض القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في دبلن الدكتور عبدالعزيز بن فهد الفهيد، تاريخ تأسيس الدولة السعودية وبداية مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار في المنطقة، ومن خلال الاحتفال بهذا اليوم، التي يعبر فيها الشعب السعودي عن فخره واعتزازه بتاريخ بلاده وعلى جهود أسلافه في بناء وتأسيس دولته.
وتضمن الحفل عددا من الفعاليات الوطنية المتنوعة شملت عروضا مرئية تحاكي تاريخ الدولة السعودية عبر ثلاثة قرون، وعددا من الفقرات الفنية والمسابقات الأدبية.
ورفع السفير التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي كافة، بمناسبة ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية، وقال:" إننا نستذكر اليوم معًا بكل فخر بطولات ملحمة التأسيس، على يد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، اعتزازا بالجذور الراسخة لدولتنا الأبية، وعرفانا بتضحيات أئمة وملوك وطدوا بنيان دولة التوحيد".
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وتضمن الحفل عددا من الفعاليات الوطنية المتنوعة شملت عروضا مرئية تحاكي تاريخ الدولة السعودية عبر ثلاثة قرون، وعددا من الفقرات الفنية والمسابقات الأدبية.