شكرا لقرائتكم خبر أجرة سحب المركبات المهملة من 500 إلى 2700 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت الأمانة أن الأحكام التي جاءت بها الآلية الجديدة، قد قسمت المركبات إلى 3 أنواع، التالفة غير الصالحة للاستخدام، والمهملة الصالحة للاستخدام والمتروكة في الطرق أو المواقف العامة، ولا يظهر عليها علامات التلف، والآلية المعطلة كهياكل المركبات ومحركاتها والمعدات التالفة وما في حكمها.
وبينت الأمانة أن مدة تصحيح بلاغات المركبات المهملة 20 يوما، والمركبات التالفة والآليات المعطلة 14 يوما من تاريخ التأشير على المركبة ووصول الرسالة النصية إلى هاتف المالك أو المالكة، حيث ستبلغ قيمة المخالفة في حال تركت المركبة المهملة لفترة تزيد عن 20 يوماً 500 ريال، وفي حال تركت المركبة التالفة أو الآلية المتعطلة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع لفترة تزيد عن 14 يوما من تاريخ إشعار المالك 200 ريال.
أجرة السحب:
المركبات الصغيرة
- 500 ريال لداخل المدينة.
- 800 ريال في خارج المدينة.
- داخل المدينة 1000 ريال.
- خارج المدينة 1500 ريال.
- 2000 ريال داخل المدينة.
- 2700 ريال لخارجها.
كانت هذه تفاصيل خبر أجرة سحب المركبات المهملة من 500 إلى 2700 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.