شكرا لقرائتكم خبر أجرة سحب المركبات المهملة من 500 إلى 2700 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تراوحت أجرة السحب ما بين 500 إلى 2700 ريال، بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة في تشغيل عقد سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة الموجودة في الطرق أو المواقف أو الساحات العامة، بهدف تحسين المشهد الحضري للمدينة المنورة.

وذكرت الأمانة أن الأحكام التي جاءت بها الآلية الجديدة، قد قسمت المركبات إلى 3 أنواع، التالفة غير الصالحة للاستخدام، والمهملة الصالحة للاستخدام والمتروكة في الطرق أو المواقف العامة، ولا يظهر عليها علامات التلف، والآلية المعطلة كهياكل المركبات ومحركاتها والمعدات التالفة وما في حكمها.

وبينت الأمانة أن مدة تصحيح بلاغات المركبات المهملة 20 يوما، والمركبات التالفة والآليات المعطلة 14 يوما من تاريخ التأشير على المركبة ووصول الرسالة النصية إلى هاتف المالك أو المالكة، حيث ستبلغ قيمة المخالفة في حال تركت المركبة المهملة لفترة تزيد عن 20 يوماً 500 ريال، وفي حال تركت المركبة التالفة أو الآلية المتعطلة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع لفترة تزيد عن 14 يوما من تاريخ إشعار المالك 200 ريال.

أجرة السحب:

المركبات الصغيرة

500 ريال لداخل المدينة.

800 ريال في خارج المدينة.

المركبات الكبيرة

داخل المدينة 1000 ريال.

خارج المدينة 1500 ريال.

سحب الآليات