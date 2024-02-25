مسابقة لدعم الموهوبين والمبدعين في مجال الفضاء

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وتستهدف المسابقة الطلبة من الفئة العمرية ما بين 6 إلى 18 سنة، وتشتمل على ثلاثة مسارات هي: الفنون، والنبات، والهندسة.
وتشرف على المسابقة رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي.
ومن المتوقع إرسال المشاركات الفائزة إلى محطة الفضاء الدولية في الربع الرابع من العام الحالي 2024، مما يفتح آفاقا جديدة للطلبة لرؤية إبداعاتهم تعانق عنان السماء، وستعود المسابقة بالأثر على الطلاب في إثراء إسهاماتهم في مجالات الفضاء وعلومه، وتعزيز ثقافة البحث والابتكار، وتحفيز الأجيال للمشاركة بمجالات العلوم، ودعم الموهوبين والمبدعين.
ودعت الوكالة جميع الطلبة على مستوى العالم العربي إلى تسجيل مشاركاتهم عبر بوابة التقديم على الموقع الالكتروني لوكالة الفضاء السعودية، مبينة أن التسجيل سيبدأ اعتبارا من اليوم وحتى 30 أبريل 2024، مفيدة أن الموقع الالكتروني يتضمن تفاصيل المسارات الثلاثة والفئات العمرية لكل مسار وآلية تقديم المشاركات.
أكدت المشرفة على المسابقة رائدة الفضاء ريانة برناوي، أن هذه المسابقة تمثل فرصة فريدة للطلبة بالعالم العربي للمشاركة في رحلة الاكتشاف والابتكار في مجال علوم الفضاء وإثرائه بالإسهامات العربية، مشيرة إلى أنها ليست مجرد تحدٍ، بل فرصة لتوسيع آفاق الأجيال الشابة والطموحة، وتحفيز فكرها الإبداعي والمشاركة الفعالة في تجارب فريدة.
المسابقة:
- تستهدف الطلبة ما بين 6 إلى 18 سنة.
- الفنون، والنبات، والهندسة.
- تشرف عليها رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي
- إرسال المشاركات الفائزة إلى محطة الفضاء الدولية.
- تفتح آفاقا جديدة للطلبة لرؤية إبداعاتهم.
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