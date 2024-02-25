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ابتكار عصا ذكية لمساعدة المسنين وذوي الإعاقة

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشف المؤسس السعودي لشركة تقنية في وادي السيليكون، فالي أحمد الغازي، عن ابتكار عصا ذكية تحمل اسم «Can Go»، مزودة باتصال خلوي مدمج ونظام تحديد مواقع عالمي، لمساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على البقاء مستقلين، إلى جانب إتاحة وصول رسائل إلى الأبناء أو الأسر عن أوضاع والديهم من كبار السن ومقدار حركتهم وخطواتهم كوسيلة للعناية والاطمئنان عليهم عن بعد.

وتتيح «Can Go» ميزات مثل مكبرات الصوت المدمجة والميكروفون والاتصال اللاسلكي بفضل شراكة مع أكبر شركات الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تسمح واجهة العصا بإضافة مقدمي الرعاية وتعيين جهة اتصال طارئة، وتوفير تقارير مستوى النشاط، وخدمات الكشف عن السقوط، وميزة الكشف عن المكالمات.

وشدد الغازي على أهمية تقديم التكنولوجيا بطريقة بسيطة ومألوفة لجميع مستخدمي العصا، مشيرا إلى أن «Can Go» سهلة الاستخدام لأي شخص ملم بعصي المشي التقليدية، وتأتي مع كابل شحن وحامل حائط للشحن، وتتمتع ببطارية تدوم حتى 48 ساعة، مع توصيات بالشحن الليلي، مشيرا إلى سعيه لإطلاق فئات جديدة من الأجهزة الالكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

العصا الذكية:

  • تحمل اسم «Can Go»- مزودة باتصال خلوي مدمج
  • نظام تحديد مواقع عالمي
  • إتاحة وصول رسائل إلى الأبناء
  • مكبرات صوت مدمجة
  • توفير تقارير مستوى النشاط

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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