ابتكار عصا ذكية لمساعدة المسنين وذوي الإعاقة

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وتتيح «Can Go» ميزات مثل مكبرات الصوت المدمجة والميكروفون والاتصال اللاسلكي بفضل شراكة مع أكبر شركات الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تسمح واجهة العصا بإضافة مقدمي الرعاية وتعيين جهة اتصال طارئة، وتوفير تقارير مستوى النشاط، وخدمات الكشف عن السقوط، وميزة الكشف عن المكالمات.
وشدد الغازي على أهمية تقديم التكنولوجيا بطريقة بسيطة ومألوفة لجميع مستخدمي العصا، مشيرا إلى أن «Can Go» سهلة الاستخدام لأي شخص ملم بعصي المشي التقليدية، وتأتي مع كابل شحن وحامل حائط للشحن، وتتمتع ببطارية تدوم حتى 48 ساعة، مع توصيات بالشحن الليلي، مشيرا إلى سعيه لإطلاق فئات جديدة من الأجهزة الالكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
العصا الذكية:
- تحمل اسم «Can Go»- مزودة باتصال خلوي مدمج
- نظام تحديد مواقع عالمي
- إتاحة وصول رسائل إلى الأبناء
- مكبرات صوت مدمجة
- توفير تقارير مستوى النشاط
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