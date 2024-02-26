"بقار" يحتفل بعقد قرانه على كريمة "دوم" بصامطة

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب عبدالرحمن بن علي محمد بقار مدخلي، بعقد قرانه على كريمة الأستاذ يحيى بن علي دوم مدخلي، بمحافظة صامطة، وذلك بحضور عددٍ من الأصدقاء والزملاء والأهل، الذين قدموا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

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