النيابة العامة تحتفي بيوم التأسيس في مقرها الرئيس بالرياض

بحضور النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ووكيل النيابة العامة الشيخ د. شلعان بن راجح الشعان، وكافة أعضاء ومنسوبي المقر الرئيس للنيابة العامة أقامت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي اليوم احتفاء خاصاً بمناسبة الذكرى الثالثة ليوم التأسيس.

وأكد المعجب على أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة التي تعبّر عن تأسيس الدولة السعودية وتاريخها التليد، وتراثها العريق، والتي بنيت على أساس متين بجهود عظيمة منذ تأسيسها على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، وبقية ملوك هذه الدولة الذين كانوا مستمسكين بدستور قويم أساسه الكتاب والسنة، فأقاموا الحقّ والعدل وجمعوا الكلمة وبهم توحد الصف إلى هذا الوقت الذي ننعم فيه بقيادة رشيدة حكيمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، واللذان واصلا مسيرة الأباء والأجداد في هذه الدولة بحماية الحقوق ورعاية المصالح.

الجدير بالذكر أن كافة النيابات في مناطق المملكة ومحافظاتها قامت بالعديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة لذكرى يوم التأسيس، وسط مشاركة فاعلة من منسوبيها والمستفيدين منها.