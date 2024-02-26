"خوجة" يحتفي بـ"الدكتور المحائلي" ويشيد بدراسته النقدية

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محمد بن مسعود - الدمام - أشاد الدكتور عبدالعزيز محيي الدين خوجة وزير الإعلام السابق بالدراسة العلمية التي قدمها أستاذ الأدب والنقد المشارك بجامعة الملك خالد؛ الدكتور إبراهيم بن عمر المحائلي، بعنوان "شعر عبدالعزيز خوجة - دراسة نقدية". جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خوجة للمحائلي وعدد من الضيوف، إثر فوز الدكتور خوجة بجائزة شخصية العام الإعلامية لعام 2024، وذلك في حفل تتويج الفائزين والفائزات "بجائزة المنتدى السعودي للإعلام" بنسختها الثالثة. وخلال اللقاء تسلم "خوجة" نسخة من العمل العلمي للمحائلي.

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