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تونس.. وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع عدد من نظرائه العرب

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس يوم الأحد، وزير الداخلية بجمهورية العراق الفريق أول ركن عبدالأمير كامل الشمري.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب استعراض جدول أعمال اجتماع الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي سيعقد في تونس.

قائمة الحضور

حضر اللقاء مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية د. خالد بن محمد البتال، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية د. عبدالعزيز بن علي الصقر.
ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير حرس الحدود المكلف اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.
ومدير الإدارة العامة للشرطة الدولية العقيد عبدالملك بن إبراهيم آل صقيه، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية.

الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي وزير الداخلية الجيبوتي - واس

لقاء وزير الداخلية الجيبوتيالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، وزير الداخلية في جمهورية جيبوتي سعيد نوح حسن.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب استعراض جدول أعمال اجتماع الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب.
حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.

الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي وزير الداخلية المصري - واس

لقاء وزير الداخلية المصريكما التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في تونس، وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب استعراض جدول أعمال اجتماع الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب.
حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية المصرية.

الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي وزير الداخلية الأردني - واس

لقاء وزير الداخلية الأردنيوالتقى وزير الداخلية، وزير الداخلية في مملكة الأردن مازن عبدالله الفرايه.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب استعراض جدول أعمال اجتماع الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب.
حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية الأردنية.

الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي وزير الداخلية الفلسطيني - واس

لقاء وزير الداخلية الفلسطينيوالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس، وزير الداخلية بدولة فلسطين زياد هب الريح.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب استعراض جدول أعمال اجتماع الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب.
حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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