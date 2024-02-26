انت الان تتابع مزيج برنت ينخفض عند 81.28 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 فبراير 2024, 5:31 صباحاً

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكّرة اليوم الإثنين؛ لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة بعد أن أنهى النفط الأسبوع منخفضاً بنسبة تتراوح بين 2 و3 % وسط مخاوف في السوق من أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤخّر خفض أسعار الفائدة الأميركية. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً إلى 81.28 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 33 سنتاً إلى 76.16 دولار.

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