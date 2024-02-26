انت الان تتابع "هدي اللعب".. "الصحة": التعصب الرياضي ينتقل بالتعلم والتقليد.. كونوا قدوة لأبنائكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 فبراير 2024, 5:34 صباحاً

واصلت وزارة الصحة حملتها لمكافحة التعصب الرياضي وتأثيره على الصحة، تحت عنوان "هدي اللعب" و"عش بصحة". وأوضح حساب "عش بصحة" التوعوي تحت عنوان "وقف التعصب عندك"، أن التعصب الرياضي ينتقل بالتعلم والتقليد؛ مطالبة الآباء بأن يكونوا قدوة لأبنائهم ووقف التعصب. وكانت "الصحة" قد عرّفت التعصب بأنه فعل يقوم خلاله الشخص بالمبالغة في الحكم على الأشياء، وفقدان الروح الرياضية، وعدم القدرة على الاستمتاع بمشاهدة لعب الفريق الذي يشجعه.

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