السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط والجنوبي.