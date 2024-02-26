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السعودية | 3 أيام وتنتهي مهلة إسقاط المركبات التالفة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تنتهي في الأول من شهر مارس المهلة التصحيحية التي حددتها الإدارة العامة للمرور لإسقاط المركبات التالفة والمهملة من سجلات مالكيها، دون أية التزامات مالية وذلك إلكترونياً عبر منصة أبشر.

وتمكن الخدمة مالكي المركبات من تنفيذ الإسقاط إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية وإسقاط المركبة من سجلات مالكها فوراً، ودون التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، وتحسين المشهد الحضري في مناطق ومدن المملكة.

ويتمثل الوصول للخدمة الدخول لخدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة في منصة أبشر واستعراض المراكز المعتمدة، والتوجّه للمركز وتسليم المركبة واللوحات، وإعطاء المركز رمز التأكيد المُرسل على جوال مالك المركبة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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