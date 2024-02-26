السعودية | الاختبارات البديلة للغائبين.. الأسبوع القادم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

شددت وزارة التعليم على مدارس البنين والبنات الابتدائية (من الصف الثالث وحتى السادس) والمتوسطة، على ضرورة إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ، خلال الأسبوع القادم مع عودة الطلاب والطالبات في انطلاقة الفصل الدراسي الثالث لهذا العام.

وأكدت الوزارة على أهمية إجراء الاختبارات خلال اليوم الدراسي عبر لجان خاصة لتنفيذ هذه الاختبارات مع الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة وإدخال الدرجات في نظام نور الإلكتروني فور الانتهاء من الاختبارات مباشرة.