شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات عبر أبشر.. كيفية تسجيل العنوان الوطني والان نبدء بالتفاصيل

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طريقة تسجيل العنوان الوطني

اختيار خدمات من تبويب خدماتي

اختيار الخدمات العامة

اختيار خدمة العنوان الوطني

أهداف الخدمات

تمكين الحلول الذكية والتحول الرقمي.

تبني أحدث التقنيات لتقديم الخدمات.

توفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

تطوير مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

تسهيل التعاملات والإجراءات للمستفيدين.

الدمام - شريف احمد - تتيح منصة أبشر خدمة تغيير العنوان الوطني ضمن خدماتها في عدة خطوات بطريقة بسيطةوالعنوان الوطني هو نظام عنونة دقيق يؤهلك للحصول على مستوى أعلى من الخدمات الحكومية والتجارية لذا من مسؤولية كل فرد وكل جهة القيام بالتسجيل في العنوان الوطني والإلتزام بإدخال بيانات صحيحة تفاديا للمساءلة القانونيةوللتسجيل عليك الدخول إلى موقع منصة أبشر واتباع الخطوات الآتية:وشهدت منصة أبشر مؤخرا تدشين خدمات إلكترونية جديدة للجوازات، وتشمل الإبلاغ عن فقدان الجواز السعودي، والوثيقة الرقمية للزائرين، وتقرير مقيم وتقرير زائر.