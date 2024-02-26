السعودية | “معادن” تربح 1.5 مليار ريال خلال 2023 بانخفاض 83 %

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تحقيق أرباح بـ 1.5 مليار ريال خلال 2023 مقابل أرباح 9.3 مليار ريال عن العام المالي من 2022 بانخفاض 83%.

ويرجع ذلك إلى انخفاض إجمالي الربح بمقدار 9.3 مليار ريال سعودي (57%) ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات نتيجة انخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق لجميع المنتجات باستثناء الذهب.

وتأثر صافي الربح أيضاً بارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع معدلات الاقتراض وانخفاض الحصة في الربح من المشاريع المشتركة نتيجة انخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق. وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض أسعار المواد الخام، وارتفاع الدخل من ودائع لأجل، وانخفاض ضرائب الدخل ومصروف الزكاة.