انت الان تتابع زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب اليابان.. ولا تحذيرات من "تسونامي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 فبراير 2024, 8:02 صباحاً

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب شرق اليابان. وأفادت وكالة كيودو اليابانية، نقلًا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها: "إن مركز الزلزال وقع جنوب شرق محافظة إهيمي، وعلى عمق 50 كيلومترًا، ولم ترد أي تحذيرات بحدوث تسونامي". كما لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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