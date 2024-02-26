انت الان تتابع يعزّز المناعة والشعر وتجده بهذه الأطعمة.. "فوائد الزنك" تبلورها "الصحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

قدّمت وزارة الصحة صورة توضيحية عن الزنك؛ كأحد الأغذية المدعمة بالفيتامينات، مشيرة إلى علاقته بقوة الشعر وتفادي تساقطه، وكيفية الحصول عليه من الأطعمة.

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم "صحة الشرقية" على منصة "إكس"، أن الزنك يساعد على صنع خلايا وإنزيمات جديدة، ويلعب دوراً في تعزيز مناعة وصحة الجسم وفي عمليات النمو عند الأطفال والمراهقين.

وعن الزنك وعلاقته بتساقط الشعر، أوضحت "الصحة" أن نقص الزنك يمكن أن يسبّب تساقط الشعر؛ حيث يلعب دوراً مهما في نمو أنسجة الشعر وإصلاحها، كما أنه يساعد على الحفاظ على عمل الغدد الدهنية حول البصيلات بشكل صحيح، وعند تناول الزنك لتصحيح النقص قد يساعد على توقف تساقط الشعر.

وأضافت: قد يكون تساقط الشعر وراثياً أو بسبب عوامل أخرى ولا يرتبط بكمية الزنك التي تستهلكها، لذا عليك استشارة الطبيب قبل تناوله".