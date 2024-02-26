"مختص تغذية" ينصح بالتقليل من تناول البروتين وعدم الإفراط فيه بأكلات رمضان

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محمد بن مسعود - الدمام - نصح المختص في شؤون التغذية الدكتور إبراهيم العريفي؛ بالتقليل من تناول البروتين وعدم الإفراط في تناوله في رمضان.

وأوضح العريفي؛ في مداخلة على "الإخبارية"، أن استخدام اللحوم الحمراء في السمبوسة والشوربة وغيرها، خاصة خلال الشهر الفضيل، يؤدي إلى الإصابة بارتفاع الكوليسترول في الجسم، داعياً لاستبداله بالخضراوات واللحوم البيضاء وتقليل القلي للأطعمة.

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