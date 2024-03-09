تراند اليوم : أمريكا تعتمد رسميا أول دواء لإنقاص الوزن يساعد في منع حوادث القلب والأوعية الدموية

صحيفة الخليج 365: أعلنت السلطات الصحية الأميركية، أمس الجمعة، أن دواء "ويغوفي" لإنقاص الوزن، أصبح معتمداً للإقلال من خطر إصابة ذوي السمنة المفرطة أو الوزن الزائد المصابين بأمراض القلب والشرايين بنوبات قلبية أو سكتات دماغية.

وقال رئيس إدارة الأغذية والعقاقير "إف دي إيه" جون شاريتس "إن ويغوفي هو الآن أول دواء لإنقاص الوزن مصرح به أيضاً للمساعدة في منع حوادث القلب والأوعية الدموية التي قد تكون قاتلة لدى هؤلاء المرضى الذين يعانون زيادة الوزن".

قلل من حوادث القلب

وأكدت الهيئة الأميركية أن "ويغوفي قلل بشكل كبير من عدد حوادث القلب والأوعية الدموية الحادة"، كالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

الآثار الجانبية

ويُعطى ويغوفي بواسطة الحقن، ويمكن أن يسبب آثاراً جانبية حادة كالتهاب البنكرياس، وكذلك قد يتسبب بالغثيان والإسهال والقيء والإمساك وغيرها.

وشددت "إف دي إيه" على ضرورة أن يترافق استخدام "ويغوفي" مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني.