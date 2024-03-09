انت الان تتابع "صحة غزة": 82 شهيدًا و122 مصابًا خلال الساعات الماضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 مارس 2024, 1:54 مساءً

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 30960 شهيدًا و72524 إصابة منذ السابع من أكتوبر. وأشارت إلى أن "الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 82 شهيدًا، و122 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية". وأكدت أن "عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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