شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مخالف لارتكابه الصيد دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على مخالف لنظام البيئة، ارتكب مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز.وصرّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز ، تمكنت من القبض على المواطن المخالف، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص، وبحوزته بندقية شوزن و17 طيراً مصيدًا.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.وشدّدت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10,000 ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة 100,000 ريال.وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.