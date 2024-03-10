شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات نوعية.. جاهزية المطاف لاستقبال المعتمرين خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

توفير الراحة للمعتمرين

الدمام - شريف احمد - وسط خطط تنظيمية وخدمات نوعية مقدمة للزائر والمعتمر، أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزية صحن المطاف لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.وتكاتفت جهود الهيئة والجهات المختصة لتسخير كافة الإمكانات وتهيئة المداخل والممرات المؤدية إلى صحن المطاف.هذا بالإضافة إلى توفير الراحة للمعتمرين مع مراعاة القدرة الاستيعابية الكاملة لصحن المطاف لكي يؤدي المعتمر مناسكه بكل يسر وسهولة.مع إتاحة كامل صحن المطاف للطائفين وتخصيص العديد من المداخل والأبواب الرئيسية والفرعية المؤدية للمطاف، ومن أهمها باب الملك عبد العزيز.وكذلك باب الملك فهد، وباب العمرة، وباب السلام، وكذلك تخصيص عدد من الأبواب لخدمات وطوارئ المعتمرين.