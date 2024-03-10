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خدمات نوعية.. جاهزية المطاف لاستقبال المعتمرين خلال رمضان

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حذيفة القرشي - جدة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات نوعية.. جاهزية المطاف لاستقبال المعتمرين خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط خطط تنظيمية وخدمات نوعية مقدمة للزائر والمعتمر، أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزية صحن المطاف لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.
وتكاتفت جهود الهيئة والجهات المختصة لتسخير كافة الإمكانات وتهيئة المداخل والممرات المؤدية إلى صحن المطاف.

توفير الراحة للمعتمرين

هذا بالإضافة إلى توفير الراحة للمعتمرين مع مراعاة القدرة الاستيعابية الكاملة لصحن المطاف لكي يؤدي المعتمر مناسكه بكل يسر وسهولة.

مع إتاحة كامل صحن المطاف للطائفين وتخصيص العديد من المداخل والأبواب الرئيسية والفرعية المؤدية للمطاف، ومن أهمها باب الملك عبد العزيز.
وكذلك باب الملك فهد، وباب العمرة، وباب السلام، وكذلك تخصيص عدد من الأبواب لخدمات وطوارئ المعتمرين.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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