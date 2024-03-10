السعودية | «حساب المواطن»: إيداع 3.3 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر مارس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أودع برنامج حساب المواطن اليوم (الأحد)، 3.3 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والسبعين 10.4 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 195 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالاً.

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليونَي رب أسرة، مشكلين ما نسبته 72%، وبلغ عدد التابعين 7.5 مليون مستفيد.