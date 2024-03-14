الرياض تتصدر وجازان تتراجع في التفتيش البيئي

تصدّرت منطقة الرياض الجولات التفتيشية للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لشهري في يناير وفبراير بمجموع 2258 جولة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ1576 جولة، ثم المنطقة الشرقية بـ1488 جولة، فيما تمت زيارة 1419 منشأة في المنطقة الجنوبية، و939 في المنطقة المدينة المنورة، وحظيت المنشآت في المنطقة الشمالية بـ844 زيارة، بينما انخفضت الجولات الرقابية في جازان إلى 345 جولة رقابية.

57% امتثال

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ارتفاع وتيرة التفتيش البيئي في أول ستين يوماً من العام الحالي، والتي تجاوزت أكثر من 8800 مؤسسة ذات أثر بيئي، وهو ما يعادل 18% من عدد الجولات التي قام بها مفتشو المركز خلال عام 2023 الذي اختتم بأكثر من 50 ألف جولة على كافة المنشآت في مختلف مناطق المملكة، وفي السياق ذاته فقد امتثلت نحو 57% من المنشآت لمعايير ولوائح نظام البيئة ضمن الجولات الرقابة المنفذة.

22 ألف تصريح

تأتي الزيادة في عدد الجولات التفتيشية نتيجة لارتفاع عدد التصاريح البيئية التي تجاوزت 22 ألف تصريح منذ إنشاء المركز، وكشف المركز في تقريره الشهري عن خططه للجولات التفتيشية الشهرية والتي تمت دراستها وإعدادها بعناية من قبل الفريق المختص، لتواكب النمو المطرد في أعداد المنشآت، الذي ترتب عليه ارتفاع في توظيف المفتشين والمفتشات السعوديين بزيادة بلغت 16% مقارنة بالعام الماضي.

ويهدف المركز من خلال الجولات التفتيشية إلى تعزيز الالتزام البيئي، وضمان تطبيق القوانين واللوائح البيئية والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

جولات تفتيشية بالمناطق

الرياض

2258

مكة المكرمة

1576

الشرقية

1488

المدينة المنورة

939

الشمالية

844

جازان

345