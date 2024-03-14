الرياض تتصدر وجازان تتراجع في التفتيش البيئي

57% امتثال
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ارتفاع وتيرة التفتيش البيئي في أول ستين يوماً من العام الحالي، والتي تجاوزت أكثر من 8800 مؤسسة ذات أثر بيئي، وهو ما يعادل 18% من عدد الجولات التي قام بها مفتشو المركز خلال عام 2023 الذي اختتم بأكثر من 50 ألف جولة على كافة المنشآت في مختلف مناطق المملكة، وفي السياق ذاته فقد امتثلت نحو 57% من المنشآت لمعايير ولوائح نظام البيئة ضمن الجولات الرقابة المنفذة.
22 ألف تصريح
تأتي الزيادة في عدد الجولات التفتيشية نتيجة لارتفاع عدد التصاريح البيئية التي تجاوزت 22 ألف تصريح منذ إنشاء المركز، وكشف المركز في تقريره الشهري عن خططه للجولات التفتيشية الشهرية والتي تمت دراستها وإعدادها بعناية من قبل الفريق المختص، لتواكب النمو المطرد في أعداد المنشآت، الذي ترتب عليه ارتفاع في توظيف المفتشين والمفتشات السعوديين بزيادة بلغت 16% مقارنة بالعام الماضي.
ويهدف المركز من خلال الجولات التفتيشية إلى تعزيز الالتزام البيئي، وضمان تطبيق القوانين واللوائح البيئية والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
جولات تفتيشية بالمناطق
الرياض
2258
مكة المكرمة
1576
الشرقية
1488
المدينة المنورة
939
الشمالية
844
جازان
345
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