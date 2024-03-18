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القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد الملك المفدى بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

تهنئة سمو ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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