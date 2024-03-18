شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتي أملج وتيماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم الاثنين، أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة أملج، شملت المحافظة وبعض المراكز التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

كما هطلت اليوم أيضًا، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة تيماء بمنطقة تبوك شملت عددًا من المراكز بالمحافظة.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

