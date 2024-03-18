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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس أوزبكستان

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - رسالة خطية، من رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان بهرامجان أعلايوف.

العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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MO Nasa

MO Nasa

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