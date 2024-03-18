شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - رسالة خطية، من رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان بهرامجان أعلايوف.
وتسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان بهرامجان أعلايوف.