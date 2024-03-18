شكرا لقرائتكم خبر عن جهود ميدانية لإرشاد وتوجيه المصلين بساحات المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمثّل أعمال الإرشاد والتوجيه أولى الخدمات التي يتلقاها الزائر حين وصوله إلى المسجد النبوي لا سيما خلال أوقات الذروة، وذلك ضمن برنامج تنظيم الحشود الذي تنفّذه الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية ذات العلاقة. جهود أفراد الأمن برزت جهود أفراد الأمن في إرشاد المشاة، وتوجيه المركبات في الشوارع القريبة من المسجد النبوي، وجعل الأولوية لحركة المشاة قبل وبعد الصلاة، وانسيابية حركة السير في الطرق الفرعية، ومنع الوقوف في المناطق المخصصة للمشاة، وتنظيم الخروج من مواقف السيارات أسفل المسجد النبوي، وتوجيه المصلين بعد انقضاء الصلاة إلى مواقف حافلات النقل الترددي في 3 نقاط محيطة بالمسجد النبوي، إضافة إلى المشاركة في جهود إرشاد الزائرين وتوجيههم إلى أبواب المسجد، وفق مسمياتها وأرقامها، وإلى مداخل مواقف السيارات، وأقرب الطرق التي تؤدي إلى أماكن سكنهم. خدمات متنوعة ويشارك منسوبو إدارة التوجيه والإرشاد في الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي والمتطوعون في تقديم خدمات الإرشاد للزائرين عند وصولهم إلى المسجد النبوي، والإجابة على استفساراتهم، وتوجيههم إلى مواقع سفر الإفطار، وتقديم الخدمة عبر أركان مخصصة لتوعية الزائرين بعد لغات، وإرشاد التائهين، وتنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية، والمشاركة في الجهود التنظيمية التي يبذلها أفراد الأمن في تنظيم الدخول عبر الممرات والحواجز البلاستيكية لتنظيم الحشود وقت الذروة، وتنظيم مواعيد الزيارة في الروضة الشريفة، وذلك ضمن أشكال الرعاية المقدمة للعناية بالمصلين زوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك.