شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تنفذ حملة لمتابعة 29 ألف مرفقًا للأغذية والمشروبات الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف خطة رقابية تصحيحية شاملة على أكثر من 29 ألف مرفق لتداول الأغذية والمشروبات والحلويات بأنحاء المحافظة خلال الفترة الماضية من شهر رمضان الجاري، وشمل أيضاً برنامجاً رقابياً متكاملاً وجولات ميدانية لمنافذ البيع، للتأكد من سلامة الأغذية، والتزام المنشآت التجارية والصحية بالاشتراطات الصحية والبلدية، وتزامن ذلك مع كثافة الاقبال من المواطنين والمقيمين لشراء المواد الغذائية والحلويات والمشروبات الرمضانية.

التوعية بمفاهيم سلامة الغذاء وكانت الأمانة قد سبقت الحملة التصحيحية بتنفيذ حملات توعوية لرفع مستوى وعي العاملين في المنشآت الغذائية، وتعريف حتى المواطنين والمقيمين بمفاهيم سلامة الغذاء ونظافة المنشآت والعاملين بها، وتم توزيع ملصقات توعوية لرفع الجانب الثقافي والصحي للمواطن والمقيم في جميع ما يتعلق بالصحة العامة، وتوضيح السلوكيات الخاطئة المطلوب تجنبها للعاملين بمنشآت تداول الأغذية والتي عادة ما تتكرر أثناء التحضير والتجهيز للأطعمة أو أثناء تقديمها للمستهلكين، وللتأكد من الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأطلقت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية (11 بلدية ومكتب للخدمات البلدية) الحملة التصحيحية لمنع أي تجاوزات قد تؤثر في صحة المستهلك، وتم حصر كافة مواقع إعداد الأطعمة والمشروبات والحلوى الرمضانية بالمحافظة، والوقوف على التزامها بالاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية، كما كثفت الأمانة متابعة الباعة الجائلين في الأسواق والطرقات والشوارع الرئيسة، وتم ضبط العديد من المخالفات، ومصادرة وإتلاف لحوم ومواد غذائية غير صالحة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية. رقابة يومية مباشرة وتم وضع كافة المخابز ومحال الحلويات والمطاعم والمطابخ تحت الرقابة اليومية المباشرة، للتأكد من جاهزيتها وسلامة وصحة ما يعرض من سلع ومواد غذائية للمستهلكين، وضمان صحة العاملين وحصولهم على الشهادات الصحية السارية المفعول التي تثبت خلوهم من الأمراض وسلامتهم الصحية، ومنع أي عامل مصاب أو مريض من العمل لحين تعافيه، حفاظاً على صحة المستهلكين، وجرى تعزيز الجولات الرقابية المستمرة على المرافق التجارية وأسواق النفع العام وصالونات الحلاقة للتأكد تطبيقها للاشتراطات الصحية، وتواصلت أعمال الإصحاح البيئي المختلفة للأمانة خلال الفترة الماضية.

وحذرت الأمانة كل من تسول له نفسه من تجاوز الأنظمة وتعريض سلامة المستهلك للخطر في ظل اقبال الواضح على منشآت الأغذية هذه الأيام، من تطبيق أشد العقوبات الرادعة، واتخاذ التدابير التي تكفل حماية المستهلك على مدار الساعة، وأهابت بالأهالي التواصل مع الأمانة عند مشاهدة أي ملاحظات أو مخالفات وذلك عبر مركز البلاغات البلدية على الرقم المختصر 940 أو عبر منصة (بلدي) أو تطبيق (صوّر وأرسل) حيث ستقوم الفرق الرقابية البلدية بالوقوف على المخالفات واتخاذ اللازم حيالها.

