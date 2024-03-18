ضبط معلنة سناب شات تورطت في بيع سبائك مغشوشة

وأظهرت نتائج تحليل العينات في مختبرات متخصصة الغش والتحايل، ويتم استكمال الإجراءات النظامية والإحالة إلى النيابة العامة لإيقاع العقوبات النظامية وفقًا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما يتم تتبع مصدر المشغولات المغشوشة.
ووفقًا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة تصل إلى 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية، أو غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها.
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