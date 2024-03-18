الكاتب الصحفي محمد السحيمي يعود للتدريس بعد ربع قرن من الإبعاد

أعلن الكاتب الصحفي محمد السحيمي عن عودته للتدريس اعتبارًا من اليوم، بعد غياب دام ربع قرن عن الميدان التربوي. وقد باشر السحيمي التدريس في مدرسة الحكم بن هشام الابتدائية في الرياض.

وصرح السحيمي لصحيفة “عكاظ” قائلاً: “إن عودتي للتدريس تعتبر انتصارًا ورد اعتبار لي، وهذا تكريم قيّم من جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء”.

وقدم السحيمي تهنئته ودعاءه لحفظ الوطن وقيادته، وطلب من الله أن يعين الملك وولي العهد وينصرهما بنصرهما. يشار إلى أن السحيمي يعد من الكتّاب الصحفيين المعروفين، وعودته للتدريس تعتبر حدثًا مهمًا في مجال التعليم والتربية.