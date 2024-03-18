صور.. حادث مؤسف يصيب باص طالبات جامعة أم القرى في مكة

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وقع اليوم الإثنين حادث مروع لباص يقل طالبات جامعة أم القرى، على الطريق الدائري الرابع في مكة المكرمة.
انتشرت أنباء عن الحادث على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أفادت التقارير بوفاة طالبتين وإصابة عدد من الأخريات، وتظهر الصور الباص المحطم بعد اصطدامه بعامود كهرباء.
من بين الضحايا المتوفيات، تم تداول أسماء الطالبتين “روان” و”ريفان”. وقد نعت خديجة أبو الحسنات، مغردة على تويتر، إحدى الطالبات وصديقتها بأنها توفيت في الحادث، ودعت لها بالرحمة والمغفرة.
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