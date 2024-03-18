شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: حالة مطرية أخرى على المناطق الخميس المقبل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، حالة مطرية ستشهدها المناطق بخلاف الأمطار التي ستستمر حتى يوم غد.

وقال القحطاني إن الخميس المقبل سيكون موعدا لحالة مطرية أخرى، متوقعا هطول أمطار غزيرة على 6 مناطق مساء اليوم حتى مساء الغد، وفقا لما ذكره بقناة “العربية”.

وأضاف أن المملكة في فصل الربيع ومناطقها متأثرة بهطول الأمطار يصاحبها عدد من الظواهر الجوية منها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول.

ونوه بالمناطق التي تشهد أمطار ومنها مكة المكرمة، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، وتبوك والجوف، متوقعا أن تقل حدة الأمطار مساء يوم غد.