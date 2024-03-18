شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يقيم مأدبة إفطار لأبنائه الأيتام وذوي الإعاقة بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مأدبة إفطار للأيتام من مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام بجمعية البر بالأحساء، وجمعية الرياحين لرعاية الأيتام، وعدد من أبنائه من جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمقر المحافظة اليوم الاثنين، بحضور ومشاركة وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، وعدد من المسؤولين.

وأعرب وكيل المحافظة عن سروره وفرحه لمشاركة الإفطار الرمضاني مع فئة غالية تحظى بالاهتمام والرعاية من الجميع، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-، ورفع الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء على عادته السنوية ولفتته الكريمة.

وعبر الأبناء عن سعادتهم الكبيرة ومشاعرهم الصادقة تجاه الدعوة الكريمة من سمو محافظ الأحساء على مائدة الإفطار بمقر المحافظة، ولمشاركة سعادة وكيل المحافظة والمسؤولين وتبادل الأحاديث معهم.

