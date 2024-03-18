شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. جولات ميدانية مستمرة للرقابة على المنشآت الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة منطقة الرياض جهودها في الرقابة والمتابعة الدقيقة على المنشآت الغذائية في جميع أنحاء العاصمة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الأمانة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بضمان سلامة المنتجات الغذائية خلال هذا الشهر الفضيل، وذلك من خلال تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية الخاصة بتخزين وتحضير الطعام.

كما قامت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة الرياض بتنفيذ جولات ميدانية مستمرة لفحص المنشآت الغذائية والتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة، بما في ذلك النظافة العامة، وسلامة تخزين المواد الغذائية، والامتثال للمعايير الصحية. الرقابة الميدانية وأشارت الأمانة إلى أنها تولي أهمية كبيرة لأعمال الرقابة الميدانية، وتعمل بكل جدية على تطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها، بهدف ضمان سلامة المنتجات الغذائية.

كما تسهم في تعزيز دورها الحيوي في الرقابة والامتثال والإصحاح البيئي، والتنمية الحضرية المستدامة، وتوفير خدمات عالية الجودة، نحو مجتمع نابض بالحياة لمدينة مزدهرة مستدامة.