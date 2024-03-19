شكرا لقرائتكم خبر تبرعات الحملة الوطنية تتجاوز 6.2 مليارات ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتستعرض المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» أثر عطاءات المحسنين للمنصة خلال المعرض المصاحب للحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها الرابعة التي انطلقت الجمعة الماضية بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إطلاقها، وتدشينها بتبرعين سخيين من القيادة الرشيدة في إطار رعايتها الدائمة لجميع أعمال الخير والإحسان وتعظيم أثرهما لاسيما خلال رمضان المبارك.
ويضم المعرض عددا من الأركان استعرضت أثر الإحسان في صور متعددة نقلتها للزوار شاشات تفاعلية تجسد أثر عطاءات المحسنين في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، وكذلك أثر الإحسان في أنحاء المملكة عبر خريطة تفاعلية تجسد أثر السخاء الذي غطى مختلف مناطق المملكة في مختلف المجالات التي أعانت المستفيدين من خدمات منصة إحسان.
واشتمل المعرض على ركن مخصص لصندوق إحسان الوقفي الذي تم إطلاقه خلال حفل تكريم المحسنين الثالث في شهر يناير الماضي، وجاء من أجل تحقيق الاستدامة المالية للفرص الخيرية وتمكينا للقطاع الخيري في المملكة عبر توفير فرص الوقف المستدام للمحسنين من الأفراد والجهات لاستثمار مبالغ التبرع للوقف وصرف العائد منها على أوجه البر المتنوعة مع نحو 1,700 جمعية أهلية حول المملكة.
عمليات التبرع:
- 113 مليون عملية استفاد منها
- 4.8 ملايين مستفيد في عدة مجالات خيرية وتنموية.
- اكتمال 95% من مشروع مستشفى سلام الوقفي بالمدينة المنورة.
- يعد أول مستشفى وقفي من نوعه بالمملكة.
- يقع المشروع في الساحة الغربية للمسجد النبوي على امتداد طريق السلام بمساحة 750 م2.
- قسم الطوارئ الذي يتسع لـ 4,000 حالة أسبوعيا.
- العناية المركزة التي تتسع لـ300 حالة أسبوعيا.
- غسيل الكلى لخدمة 400 مريض أسبوعيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تبرعات الحملة الوطنية تتجاوز 6.2 مليارات ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.