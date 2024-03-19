تبرعات الحملة الوطنية تتجاوز 6.2 مليارات ريال 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها الرابعة عبر منصة «إحسان» استقبال التبرعات على مدار الساعة خلال هذه الأيام المباركة من رمضان، فيما تجاوز إجمالي حجم التبرعات في المنصة 6 مليارات و200 مليون ريال، ولا تزال التبرعات مستمرة.

وتستعرض المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» أثر عطاءات المحسنين للمنصة خلال المعرض المصاحب للحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها الرابعة التي انطلقت الجمعة الماضية بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إطلاقها، وتدشينها بتبرعين سخيين من القيادة الرشيدة في إطار رعايتها الدائمة لجميع أعمال الخير والإحسان وتعظيم أثرهما لاسيما خلال رمضان المبارك.

ويضم المعرض عددا من الأركان استعرضت أثر الإحسان في صور متعددة نقلتها للزوار شاشات تفاعلية تجسد أثر عطاءات المحسنين في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، وكذلك أثر الإحسان في أنحاء المملكة عبر خريطة تفاعلية تجسد أثر السخاء الذي غطى مختلف مناطق المملكة في مختلف المجالات التي أعانت المستفيدين من خدمات منصة إحسان.

واشتمل المعرض على ركن مخصص لصندوق إحسان الوقفي الذي تم إطلاقه خلال حفل تكريم المحسنين الثالث في شهر يناير الماضي، وجاء من أجل تحقيق الاستدامة المالية للفرص الخيرية وتمكينا للقطاع الخيري في المملكة عبر توفير فرص الوقف المستدام للمحسنين من الأفراد والجهات لاستثمار مبالغ التبرع للوقف وصرف العائد منها على أوجه البر المتنوعة مع نحو 1,700 جمعية أهلية حول المملكة.

عمليات التبرع:

113 مليون عملية استفاد منها

4.8 ملايين مستفيد في عدة مجالات خيرية وتنموية.

المعرض يبرز:

اكتمال 95% من مشروع مستشفى سلام الوقفي بالمدينة المنورة.

يعد أول مستشفى وقفي من نوعه بالمملكة.

يقع المشروع في الساحة الغربية للمسجد النبوي على امتداد طريق السلام بمساحة 750 م2.

يحتوي على 14 طابقا ويشمل: