تقلبات جوية وأمطار على المناطق حتى الغد

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وأوضحت أن مناطق مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة ورنية والموية والخرمة والجموم وخليص وبحرة، كما ستتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء، ومناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل والقصيم والشرقية.
وأشارت الى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل جدة ورابغ.
نصائح الدفاع المدني:
- البقاء في أماكن آمنة.
- الابتعاد عن أماكن تجمع السيول.
- تجنب المسـتنقعات المائية والأودية.
- عدم السباحة كونها أماكن غير آمنة.
- الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر الإعلام.
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