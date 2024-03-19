تمكين المصممين السعوديين لريادة أسواق الأزياء العالمية

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وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك، خلال حضوره افتتاح معرض «تشكيلة»، أن هدف الهيئة الرئيس يتمثل في تمكين قطاع الأزياء محليا ودوليا، خلال السعي إلى إيجاد فرص يمكن للعلامات التجارية السعودية عبرها الوصول إلى البيع بالتجزئة داخل المملكة وحول العالم، عادا المعرض إحدى الطرق المثلى لإيصال وتسويق العلامات التجارية السعودية إلى العميل، في السوق المحلية خاصة، والعالمية عامة، ولا سيما رمضان الذي يصنف ضمن أفضل الشهور للبيع بالتجزئة في المملكة.
وعن برنامج الهيئة التدريبي والإرشادي «100 براند سعودي» المرتبط بشكل مباشر بهذا المعرض، أوضح شاكماك أن البرنامج واحد من البرامج التي تنفذها هيئة الأزياء على مدار العام، الهادف إلى تطوير وتأهيل مصمم ومصممة الأزياء من أبناء الوطن، ليقدموا أنفسهم وأعمالهم علامات تجارية سعودية قادرة على النجاح والتميز في مختلف المحافل المهتمة بالأزياء، عالميا وإقليميا ومحليا.
مشاركون بمعرض «تشكيلة»:
- 160 مصممة ومصمما سعوديا.
- مصممون من دول عربية وعالمية.
- مصممون ومصممات حرصوا على المشاركة للتعريف بأنفسهم.
- الاستفادة من البرنامج في المستقبل.
- تبادل الخبرات.
- اكتساب المعرفة.
- دورات تدريبية قصيرة على المستويين الدولي والمحلي.
- 4 دورات مع شركاء هيئة الأزياء في باريس (Institut Français de la Mode).
- برامج منتهية بحصول المستفيد على شهادات معتمدة.
- برامج تمكن من الحصول على درجة علمية في تصميم الأزياء وإدارتها وتسويقها.
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