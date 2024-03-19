"رشيد المالكي" مديرًا لمستشفى القريع بني مالك

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الرئيس التنفيذي لتجمُّع الطائف الصحي، الدكتور طلال المالكي، قرارًا بتكليف "رشيد بن مساعد المالكي" مديرًا لمستشفى القريع بني مالك العام.

"المالكي" أعرب عن سعادته بالقرار، واعدًا بتقديم الجهد والعمل المميز، وشاكرًا الثقة بتكليفه مديرًا لمستشفى القريع بني مالك.

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