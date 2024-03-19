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شكرا لقرائتكم خبر عن 55 ألف مستفيد من برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بتايلاند والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في تايلاند، برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ، في فندق سيام أنانتارا بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وتحتوي هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور على 10 أطنان، وعدد المستفيدين من هذين البرنامجين قرابة 55 ألف مستفيد.
تم ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني، والملحق الديني بالسفارة المكلف ماجد بن محمد الضعيان، ورئيس البرلمان التايلاندي وان محمد نور ماهتا، ونائب شيخ الإسلام الشيخ شريف سي جرونيج، والأمين العام للمجلس المركزي الإسلامي الجنرال سؤرين بلاريه، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية، والشخصيات الإسلامية البارزة.
وأضاف: أبدى الجميع سعادتهم وطلبوا مني نقل تحياتهم للقيادة الكريمة في المملكة بهذا الشهر الفضيل.
كما وجه الشكر إلى وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ على تنفيذ هذه البرامج وفق توجيهات القيادة الرشيدة.
وأضاف: هذه الجهود المباركة يُقدّرها الجميع، وهي - ولله الحمد - من بركات قيادتنا الرشيدة على جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.
وتحتوي هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور على 10 أطنان، وعدد المستفيدين من هذين البرنامجين قرابة 55 ألف مستفيد.
تم ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني، والملحق الديني بالسفارة المكلف ماجد بن محمد الضعيان، ورئيس البرلمان التايلاندي وان محمد نور ماهتا، ونائب شيخ الإسلام الشيخ شريف سي جرونيج، والأمين العام للمجلس المركزي الإسلامي الجنرال سؤرين بلاريه، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية، والشخصيات الإسلامية البارزة.
التحية للقيادة الكريمةوقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تايلاند عبدالرحمن السحيباني في كلمته خلال التدشين: "تشرفت في هذا اليوم بإقامة حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وقد نقلت للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووليّ العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأضاف: أبدى الجميع سعادتهم وطلبوا مني نقل تحياتهم للقيادة الكريمة في المملكة بهذا الشهر الفضيل.
كما وجه الشكر إلى وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ على تنفيذ هذه البرامج وفق توجيهات القيادة الرشيدة.
جهود مباركةوأكد "السحيباني" أن المملكة عوّدت المسلمين في جميع أنحاء العالم سنويًّا خلال شهر رمضان الكريم بتوزيع التمور وإقامة موائد إفطار الصائمين في أنحاء مملكة تايلاند، وفي الدول الإسلامية وغير الإسلامية كذلك.
وأضاف: هذه الجهود المباركة يُقدّرها الجميع، وهي - ولله الحمد - من بركات قيادتنا الرشيدة على جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.